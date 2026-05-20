20:40, 20 мая 2026Россия

Появились подробности о боях с ВСУ над российским приграничьем и южным регионом

Минобороны: Системы ПВО сбили 12 БПЛА над шестью регионами России
Никита Абрамов
Никита Абрамов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили более 10 БПЛА по российским регионам. Подробности об отражении атак сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«20 мая т.г. в период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что боестолкновения шли над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской областей и Краснодарского края. Каких-либо других подробностей на данный момент нет.

В ночь на среду, 20 мая, системы ПВО сбили над Россией 273 украинских БПЛА. В Минобороны сообщили, что атакам подверглись 20 российских регионов. Помимо этого, боестолкновения шли над акваторией Черного и Азовского морей.

