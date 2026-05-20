Мощное землетрясение произошло в Перу и разрушило историческое кладбище

20:35, 20 мая 2026

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Перу, есть разрушения и пострадавшие
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Miguel Gutierrez / Reuters

Разрушительное землетрясение произошло в Перу. Об этом сообщает Национальный сейсмологический центр (Instituto Geografico del Peru, IGP).

Подземные толчки зафиксировали во вторник, 19 мая, в 12:57 по местному времени (20:57 мск). Их магнитуда достигала 6,1 — это сейсмологи считают мощным землетрясением.

Эпицентр явления находился в 41 километре от города Ика. Очаг залегал на глубине 81 километра. Толчки ощутили даже жители столицы страны — Лимы. Позднее, 19 и 20 мая, недалеко от Ики случились еще два землетрясения, но меньшей магнитуды.

В результате пострадали как минимум 27 человек, сообщил порталу RPP министр обороны Перу Амадео Флореса — они выжили, но получили ранения.

Помимо этого, от землетрясений получили повреждения жилые дома и здание Технологического университета Перу. Также пострадало кладбище Сараха в районе Сен-Бенито, которое признано объектом культурного наследия. Там обрушилась стена с надгробиями.

Ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло недалеко от островного государства Вануату. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

