Миру спрогнозировали самый сильный за столетие энергокризис

Wood Mackenzie: Brent подорожает до $200 при затяжной блокировке Ормуза

Затяжная блокировка Ормузского пролива может привести к стремительному подорожанию нефти. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прогноз аналитиков компании Wood Mackenzie.

Если важнейшая на Ближнем Востоке логистическая артерия не откроется до конца этого года, биржевая стоимость эталонной североморской марки сырья Brent поднимется до 200 долларов за баррель. При таком раскладе мировая экономика столкнется с самым сильным энергокризисом за последнее столетие, предупредили эксперты.

С начала войны в Иране глобальная добыча нефти сократилась примерно на 11 миллионов баррелей в сутки, отметили аналитики. Ущерб мировому энергорынку будет нарастать при затягивании конфликта на Ближнем Востоке. Это в конечном счете отразится на стоимости сырья. Резкое удорожание энергоресурсов, в свою очередь, ударит по деловой активности в промышленном секторе и темпам роста глобальной экономики, констатировали эксперты.

В случае затяжной блокады Ормузского пролива, отмечал ранее главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл, мировой энергорынок столкнется с новой фазой кризиса грядущим летом. Повышенный спрос на туристические перевозки, предупредил эксперт, усилит дисбаланс глобального спроса и предложения нефти. В этом случае стоимость сырья, согласно ожиданиям аналитика, превысит 180 долларов за баррель до конца этого года.