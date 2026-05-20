19:45, 20 мая 2026МирЭксклюзив

В Сербии высказались о визите Вучича в Китай после Путина и Трампа

Йованович: Визит Вучича в КНР имеет смысл, если он откажется от вступления в ЕС
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Визит президента Сербии Александра Вучича в Китай после российского лидера Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа важен, но он будет иметь смысл, если Белград откажется от вступления в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил лидер Новой демократической партии Сербии, депутат Народной скупщины и кандидат в президенты страны на выборах 2022 года Милош Йованович на международной конференции «Россия и Мир: Диалоги–2026. Новая реальность», отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

«Я могу только поздравить Сербию с такой активной дипломатией. Китай — одна из мировых сверхдержав. Все ездили в Китай на встречу с Си Цзиньпином. Мы видели там Трампа и президента Владимира Путина. Я надеюсь, это будет важный визит», — сказал он.

Йованович предупредил, что вступление Сербии в ЕС негативно повлияет на торговые отношения с Китаем и Россией. «Поэтому этот визит имеет смысл только в том случае, если Сербия останется вне Европейского союза», — подчеркнул он.

Депутат объяснил свою позицию тем, что после вступления в ЕС Сербия должна будет следовать внешней политике Европейского союза. Кроме того, она станет частью единого рынка, что лишит страну возможности иметь особые экономические связи с Пекином и Москвой.

«Я рад визитам наших высших должностных лиц в Китай, Россию, во все уголки мира, но это будет иметь смысл, будет полностью успешным и эффективным только в том случае, если Сербия, наконец, сформирует свою внешнюю политику, то есть заявит: "Мы сохраним нашу территориальную целостность, мы будем бороться за нее и не станем членом Европейского союза, а также откажемся от статуса страны-кандидата в ЕС"», — сказал он.

По словам Йовановича, Вучич довольно популярен в Китае. Он напомнил, что сербский лидер немного говорил по-китайски во время пандемии Covid-19.

Ранее Вучич сообщил, что планирует государственный визит в Китайскую Народную Республику после Трампа и Путина. По словам сербского лидера, сейчас он ожидает окончательного подтверждения.

