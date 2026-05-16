13:08, 16 мая 2026Мир

Президент Сербии раскрыл планы о поездке в Китай после Трампа и Путина

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Darko Vojinovic / AP

Президент Сербии Александр Вучич планирует государственный визит в Китайскую Народную Республику (КНР) после президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам сербского лидера, сейчас он ожидает окончательного подтверждения. «Вижу, что президент Путин едет в КНР 19-20 мая, это анонсировано. Через несколько дней после этого мы отправимся в Китай на переговоры с председателем Си Цзиньпином», — сказал Вучич.

Ранее сообщалось, что поездка Путина в Китай вскоре после визита в страну Трампа продемонстрировала приоритеты Пекина во внешней политике.

