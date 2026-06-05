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21:19, 5 июня 2026Россия

Запорожская АЭС оказалась полностью обесточена

ЗАЭС оказалась полностью обесточена из-за отключения линии электроснабжения 330 кВ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) оказалась полностью обесточена. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

Инцидент произошел из-за отключения линии электроснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», обеспечивавшей собственные нужды станции. Энергоблоки ЗАЭС были переведены на питание от резервных дизель-генераторов. Оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано.

Сейчас принимаются все необходимые меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков. Радиационный фон на площадке ЗАЭС и в зоне наблюдения не превышает установленных норм.

Ранее ВСУ атаковали ЗАЭС, нарушив объявленный 5 июня режим тишины. Уточняется, что в 13:15 при проведении инженерных работ в районе опоры линии электропередачи «Днепровская» беспилотник ВСУ осуществил сброс боеприпаса по сотрудникам группы разминирования Министерства обороны России. В результате атаки ранения различной степени тяжести получили пять военнослужащих.

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