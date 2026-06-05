Захарова прокомментировала обращение Путина фразой «сестры тоже работают»

Захарова прокомментировала обращение Путина к военным фразой «сестры тоже работают»

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала обращение президента РФ Владимира Путина к военнослужащим в ответ на письмо украинского лидера Владимира Зеленского. Она высказалась об этом в своем Telegram-канале.

Дипломат рассказала, что сидевший рядом с ней на пленарной сессии иностранец отреагировал на слова главы РФ фразой «Strong speech». (Сильная речь — прим. «Ленты.ру»). «А я ему ответила, что и сестры тоже работают», — отметила Захарова.

Ранее Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обратился к российским военным фразой «работайте, братья». Он также заявил, что Зеленский создает обстановку, при которой невозможно проводить никаких личных встреч.