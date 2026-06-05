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21:31, 5 июня 2026Мир

Швеция отправит сотни военных в граничащую с Россией страну

Швеция передаст 600 военных под командование НАТО в Финляндии
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Tom Little / Reuters

Войска Швеции передадут под командование НАТО в Финляндии. Об этом говорится в сообщении шведского Минобороны.

6 июня глава военного ведомства Пал Йонсон должен принять участие в церемонии на базе Норрботтенского полка в Бодене. Мероприятие будет посвящено созданию передовых сухопутных войск НАТО в Финляндии, отмечается в публикации. Стокгольм выделит для этих целей батальонную боевую группу, которая составит ядро ​​этих войск.

Как заявил Йонсон, шведские власти серьезно относятся к работе по укреплению северо-восточного фланга НАТО. «Работа продвигается быстро, и я приветствую позитивное и тесное сотрудничество с Финляндией, НАТО и нашими союзниками в этой работе», — сказал руководитель Минобороны Швеции.

Уточняется, что церемонию создания Финляндского фонда развития военной авиации на базе Норрботтенского полка в Бодене проведет начальник штаба сухопутных войск.

В мае сообщалось, что власти Финляндии выделят около 2,4 процента от национального ВВП на оборонные расходы. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянена заявил, что оборонные расходы страны в нынешнем году значительно превысят целевой показатель НАТО.

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