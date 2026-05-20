15:52, 20 мая 2026

Граничащая с Россией страна НАТО резко нарастит расходы на оборону

Власти Финляндии выделят около 2,4 % ВВП на оборонные расходы в 2026 году
Анатолий Акулов (редактор)
Россия и НАТО

Фото: Sean Gallup / Getty Images

По итогам 2026 года суммарные траты Финляндии на оборону и безопасность достигнут около 2,4 процента национального ВВП. О резком увеличении расходов на эти цели сообщается на сайте правительства граничащей с Россией страны НАТО.

Показатель превысит в полтора раза требуемый на этот год от государств-участников альянса таргет, который составляет 1,5 процента ВВП. Речь идет о затратах на укрепление и модернизацию оборонно-промышленной базы, пояснил министр обороны Финляндии Антти Хяккянена.

Кроме того, в структуру расходов войдут траты на «выполнение оперативных действий», содействие инновациям в оборонном секторе и поддержку Украины, добавил он. «Наши оборонные расходы в 2026 году значительно превысят целевой показатель НАТО», — констатировал руководитель финского ведомства.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал участников альянса нарастить инвестиции в оборонно-промышленный комплекс (ОПК). Это необходимо с учетом новых угроз безопасности в европейском регионе, объяснил он.

