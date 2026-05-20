16:50, 20 мая 2026

В Госдуме назвали мечту всех губернаторов

Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Все губернаторы мечтают о единых расчетно-кассовых центрах (РКЦ) в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), но пока таких правовых механизмов нет. Об этом «Национальной службе новостей» (НСН) заявила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По ее словам, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов говорил, что региону нужен единый региональный РКЦ, и он хотел бы создать управляющие госкомпании, чтобы иметь возможность регулировать их деятельность по примеру Москвы.

«Об этом мечтают все губернаторы. Неоднократно предпринимались попытки внести закон по созданию единого регионального РКЦ, в который бы вошли все поставщики услуг, но, к сожалению, даже Москве, где этот центр работает очень хорошо, не удается загнать туда абсолютно всех» — заверила Разворотнева.

Парламентарий указала на то, что существуют частные управляющие компания, ТСЖ, ЖСК, которые могут создавать свои расчетные центры, и на данный момент правовые механизмы для создания единого центра отсутствуют. При этом она добавила, что не все регионы могут позволить содержать «Жилищники» из своего бюджета, как это работает в Москве.

«Чтобы позволить себе такие структуры, надо быть готовыми платить», — заключила депутат.

Ранее россиянам дали рекомендации на время отключения горячей воды.

