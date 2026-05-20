Подсчитаны минимальные траты на меблировку квартиры в России

«Ъ»: Меблировка однокомнатной квартиры обойдется минимум в 150-200 тысяч рублей

Обставить однокомнатную квартиру, без учета ремонта, обойдется россиянам минимум в 150-200 тысяч рублей. Траты на обустройство жилья в 2026 году подсчитали эксперты, пишет «Коммерсантъ».

С таким бюджетом речь будет идти о самой дешевой мебели и технике, которые не прослужат долго. Более полноценная комплектация с оборудованной кухней, обеденной группой, мебелью для жилой зоны, системами хранения и прихожей будет стоить уже в среднем 300–650 тысяч рублей.

При расчете по метражу специалисты рекомендуют ориентироваться на 20-25 тысяч рублей за квадрат, поэтому для меблировки квартиры площадью 40 квадратных метров может понадобиться до одного миллиона рублей.

Главной статьей расходов эксперты назвали кухню. Мебель для этой зоны стоит примерно 300 тысяч рублей, и еще около 100 тысяч рублей понадобится на технику. Также специалисты советуют не экономить на спальном месте, поскольку именно эти решения влияют на общее удобство и срок службы интерьера.

