10:24, 22 апреля 2026

Россияне перестали делать ремонт по одной причине

Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Более половины (56,3 процента) опрошенных россиян не делали ремонт последние три года, большинство из них — из-за нехватки денег на ремонт. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос компании VEROL.

О проблемах с бюджетом рассказали 75 процентов респондентов. Опрошенным также мешают неопределенность, отсутствие опыта (31,3 процента), и мнение семьи (18,8 процента).

У россиян, которые задумываются над изменениями дома, в приоритете меблировка (62,5 процента), отделка (50 процентов) и зонирование (43,8 процента).

В опросе приняла участие 1 тысяча россиян.

Ранее россиянам напомнили о штрафах за ремонт квартир в обеденное время. В некоторых регионах страны установлены периоды, в которые запрещено нарушать покой других граждан — в том числе при проведении ремонта. Например, в Москве и области таковым считают время с 13:00 до 15:00.

