09:23, 21 апреля 2026

Россиянам пригрозили наказанием за ремонт в обед

Юрист Лахтина: За ремонт квартир в обеденное время грозит штраф до 80 тысяч руб.
Нина Ташевская
Нина Ташевская

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

За ремонт квартир в обеденное время россиянам грозит штраф до 80 тысяч рублей. О наказании предупредила кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Лахтина, пишет РИА Новости.

По словам специалистки, в некоторых регионах России законом установлены периоды, в которые запрещено нарушать покой других граждан — в том числе при проведении ремонта. В Москве и области таковым считают время с 13:00 до 15:00.

Нарушившим тишину обычным россиянам грозит штраф в 1000-2000 рублей. Для должностных лиц взыскание вырастет до 4000-8000 рублей, а для юридических — до 40-80 тысяч рублей. «В Московской области — для граждан в размере 1000-3000 рублей; для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей; для юридических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей», — добавила Лахтина.

При этом в столице предусмотрены исключения. Так, наказывать не будут за ремонт в доме, который ввели в эксплуатацию менее полутора лет назад. Помимо этого, ремонтировать квартиру в обед можно тем, кто устраняет последствия аварии и выполняет другие неотложные работы.

Ранее россиян предупредили о риске ареста на 15 суток за мат и громкое выяснение отношений на балконе.

