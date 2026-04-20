14:55, 20 апреля 2026

Россиянам пригрозили арестом за мат на балконе

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

За крики и мат на балконе многоквартирного дома россиянам грозит штраф или арест. О наказании за скандалы и нецензурную брань на территории квартиры предупредил юрисконсульт «Правокард» Александр Филин, пишет KP.RU.

Речь идет о громком выяснении отношений на балконе в вечернее время, уточнил специалист. «За нарушение тишины и покоя граждан размер штрафа устанавливается регионом самостоятельно и варьируется от 1000 до 3000 рублей», — рассказал Филин.

Если жильцы не просто шумят, а еще матерятся и ведут себя вызывающе, возможен дополнительный штраф в 500-1000 рублей. В более серьезных случаях нарушителя покоя арестуют на срок до 15 суток, подчеркнул юрист.

Ранее россиянам пригрозили лишением свободы на срок до 10 лет за сжигание травы. Такое наказание возможно, если пал сена повредил или уничтожил лесные насаждения.

