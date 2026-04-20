Россиянам пригрозили арестом за мат на балконе

Юрист Филин: За крики и мат на балконе россиянам грозит арест

За крики и мат на балконе многоквартирного дома россиянам грозит штраф или арест. О наказании за скандалы и нецензурную брань на территории квартиры предупредил юрисконсульт «Правокард» Александр Филин, пишет KP.RU.

Речь идет о громком выяснении отношений на балконе в вечернее время, уточнил специалист. «За нарушение тишины и покоя граждан размер штрафа устанавливается регионом самостоятельно и варьируется от 1000 до 3000 рублей», — рассказал Филин.

Если жильцы не просто шумят, а еще матерятся и ведут себя вызывающе, возможен дополнительный штраф в 500-1000 рублей. В более серьезных случаях нарушителя покоя арестуют на срок до 15 суток, подчеркнул юрист.

