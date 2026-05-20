Ведущий «России 1» в шутку захотел сыграть на арфе голым в эфире

Ведущий Маркони пошутил, что мечтал сыграть на арфе голым в эфире «России 1»

Ведущий шоу «Поймай меня, если сможешь» на канале «Россия 1» Владимир Маркони в шутку заявил, что хотел сыграть на арфе голым в эфире программы. Его слова приводит «Леди Mail.ru».

Отмечается, что в новом сезоне шоу «Поймай меня, если сможешь» каждый выпуск будет начинаться с музыкального номера Маркони. В одном из них ведущий будет играть на арфе.

«Когда ты сидишь около арфы, как будто бы луч с неба на тебя начинает светить. Моя мечта была, конечно, что я сижу около арфы в костюме Адама, но руководство канала сказало, что пока телевидение к этому не готово», — пошутил Маркони и добавил, что в итоге он выступал в укороченных штанах.

Премьера нового сезона шоу «Поймай меня, если сможешь» состоялась на «России 1» 15 мая. В эфире проекта члены жюри должны вычислить, кто из вокалистов на самом деле поет под фонограмму.