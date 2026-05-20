Более половины новых квартир в России стали покупать без ипотеки

«Мармакс»: 59 % квартир в новостройках стали покупать без ипотеки

К началу 2026 года около 59 процентов квартир в новостройках РФ стали покупать без ипотеки. Об этом «Ленте.ру» сообщила директор по продажам компании «Мармакс» Анна Терехова.

По словам эксперта, на фоне подорожания жилья на первичном рынке на 8,1 процента за год, а на вторичном — на 8,7 процента — покупатели хотят зафиксировать стоимость и выбирают качественные и ликвидные объекты. Что касается типичного портрета покупателя, который приобретает недвижимость без привлечения заемных средств, чаще всего это люди с высокими доходами либо средствами от реализации прошлых активов старше 40 лет. У многих вкладчиков заканчиваются сроки действия депозитов, оформленных под высокие проценты два года назад, и теперь, после закрытия счетов, инвесторы переводят накопления в недвижимость, чтобы сохранить капитал. В условиях дорогой ипотеки, отметила Терехова, часть покупателей переключается с новостроек на более доступные варианты — загородное жилье или вторичку, где цена входа зачастую ниже.

Специалист пояснила, что увеличение числа сделок без привлечения заемных средств все чаще свидетельствует о растущем интересе к комфортной среде и долгосрочной ликвидности. Владельцы жилья теперь делают ставку не на минимальную стоимость, а на качество проекта и развитую инфраструктуру. Поскольку цены на этапе фундамента и в уже построенных домах практически сравнялись, выбор объекта в доме с небольшим количеством соседей и низкой плотностью застройки кажется наиболее логичным вариантом, уточнила Терехова. В дальнейшем, добавила она, сдача таких квартир позволяет получать стабильный доход вне зависимости от колебаний на рынке.

Ранее риелтор Юлия Зобнина заявила, что ипотека в России утратила свою основную функцию, которая заключается в том, чтобы делать покупку жилья доступной для массового спроса.