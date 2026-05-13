21:39, 13 мая 2026

Сроки ипотеки россиян приблизились к предельным

bnMAP.pro: Самый большой средний срок ипотеки в РФ зафиксирован в Краснодаре
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Средний срок ипотеки на первичном рынке недвижимости в крупнейших городах РФ приблизился к предельному лимиту в 30 лет. Об этом сообщили аналитики системы мониторинга и анализа недвижимости bnMAP.pro, пишет агентство ТАСС.

По информации экспертов, по итогам I квартала 2026 года самый большой средний срок ипотечного обременения зафиксирован в Краснодаре — 28 лет 8 месяцев. Вторую и третью строчку в этом списке заняли Ростов-на-Дону и Тюмень с показателями 28 лет и 4 месяца и 28 лет и 1 месяц соответственно. При этом даже в городах с минимальными средними сроками ипотеки они все равно превышают 25 лет. Так, в Волгограде показатель составляет 25 лет и 6 месяцев, в Нижнем Новгороде — 25 лет и 7 месяцев, в Самаре и Воронеже — по 25 лет и 10 месяцев.

Эксперты уточнили, что полученные данные говорят о том, что заемщики стремятся снизить ежемесячный платеж за счет увеличения срока кредита. «Кроме того, почти во всех городах-миллионниках, кроме Москвы и частично Петербурга, почти весь объем предложения составляет массовый сегмент — а для покупателей такого жилья ипотека является практически единственным инструментом, который позволяет купить квартиру», — добавили специалисты.

В апреле в Центробанке сообщали, что средний срок ипотеки в стране резко увеличился и приблизился к рекордным 26 годам.

