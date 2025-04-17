Срок ипотеки в России приблизился к рекорду

ЦБ: Средний срок ипотеки в России приблизился к рекордным 26 годам

Средний срок ипотеки в России резко вырос и приблизился к рекордным 26 годам. Такие данные приводит Центробанк (ЦБ), пишут «Известия».

Только за февраль средний срок по выданным кредитам на жилье (на первичном и вторичном рынках) увеличился на 5 месяцев, до 25,8 года (309,8 месяца). При этом ипотеку только на новостройки уже стали брать в среднем почти на 27 лет (323 месяца).

По словам специалистов, тенденция связана с подорожанием кредитов — при большем сроке размер выплат становится посильным. В итоге более половины выдаваемых жилищных кредитов россияне по плану будут закрывать уже на пенсии, рассказали в ЦБ. Однако фактические сроки погашения, как правило, оказываются меньше заявленных.

Ранее стало известно, что москвичам нужно зарабатывать не менее 199 тысяч рублей в месяц для одобрения рыночной ипотеки на среднестатистическое жилье.