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18:11, 15 апреля 2025Экономика

Назван минимальный доход для рыночной ипотеки в 2025 году

Для рыночной ипотеки в Москве необходимо получить более 199 тысяч рублей
Мария Черкасова

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Москвичам в 2025 году нужно зарабатывать не менее 199 тысяч рублей в месяц для одобрения рыночной ипотеки на среднестатистическое жилье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление исполнительного директора риелторской компании «Этажи» Регина Дыдалина.

Расчеты приведены для ипотеки под 22 процента с первоначальным взносом в размере 20 процентов стоимости сроком на 30 лет. Жителям Санкт-Петербурга придется зарабатывать не менее 126 тысяч рублей в месяц. В Казани для этого потребуется зарплата от 105 тысяч рублей, в Нижнем Новгороде — от 93 тысяч рублей, в Ростове-на-Дону — от 76 тысяч рублей, в Краснодаре и Екатеринбурге — от 75 тысяч рублей. В Новосибирске, Красноярске и Уфе доход должен составлять 71-73 тысячи рублей.

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По словам экспертов, в настоящее время в выдаче ипотеки отказывают при низком доходе или высоком уровне долговой нагрузки, когда совокупные ежемесячные платежи по кредитам превышают 80 процентов ежемесячного дохода.

Ранее в РБК подсчитали, что для ипотеки на среднюю квартиру в типовой столичной новостройке москвичам необходимо зарабатывать 430 тысяч рублей в месяц. В марте при ставке 28 процентов годовых для такого же жилья требовалось 442,5 тысячи рублей. При ставке 29 процентов годовых (с ноября 2024 по конец марта 2025 года) требовалось 457,3 тысячи рублей в месяц.

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