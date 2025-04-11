Названы заработки для одобрения ипотеки на новостройку в Москве

РБК: Для ипотеки в Москве нужно зарабатывать 430 тыс. руб. в месяц

Для ипотеки на средней квартиры в типовой столичной новостройке москвичам необходимо зарабатывать 430 тысяч рублей в месяц, подсчитали в РБК.

К массовым новостройкам относятся проекты типового класса и класса комфорт — в «старой» Москве они представлены в основном классом комфорт. Среднее предложения такого жилья — квартира площадью 45,5 квадратного метра за 16 миллионов рублей. При ставке 27 процентов годовых для одобрения ипотеки придется зарабатывать 427,8 тысячи рублей.

При этом в марте при ставке 28 процентов годовых для такого же жилья требовалось 442,5 тысячи рублей. При ставке 29 процентов годовых (с ноября 2024 по конец марта 2025 года) требовалось 457,3 тысячи рублей в месяц.

Для жилья в доме бизнес-класса в столице нужны доходы от 871,6 тысячи рублей, при первоначальном взносе в 30 процентов. Среднее предложение в этом сегменте — квартира площадью 61,5 квадратных метров 32,6 миллиона рублей. При ставке в 28 процентов для такой квартиры требовался доход в 901,6 тысячи рублей в месяц, при ставке 29 процентов — 931,8 тысячи рублей.

Ранее ипотечный брокер Дмитрий Ракута назвал семейную ипотеку самой выгодной для россиян в текущих условиях, поскольку рыночные ставки, которые сейчас достигают 27-28 процентов годовых, мало кто может себе позволить.