Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:04, 11 апреля 2025Экономика

Россиянам назвали самый выгодный вид ипотеки

Брокер Ракута: Выгоднее всего в России сейчас брать семейную ипотеку
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В текущих условиях на рынке россиянам лучше всего брать семейную ипотеку. Самый выгодный вид жилищных кредитов назвал ипотечный брокер Дмитрий Ракута, пишет aif.ru.

По словам специалиста, рыночные ставки, которые сейчас достигают 27-28 процентов годовых, мало кто может себе позволить. «Если брать среднестатистическую российскую квартиру, которая стоит около 6 миллионов рублей, то платеж по "Семейной ипотеке" будет чуть больше 30 тысяч рублей в месяц. А вот если это рыночная ипотека под 28 процентов, то заемщику придется 25 лет выкладывать по 112 тысяч рублей», — рассказал Ракута и подытожил, что сумма отличается в четыре раза.

Аналитики института развития «Дом.РФ» отметили, что на рыночные программы приходится всего 13 процентов в общем объеме выдач кредитов на жилье — ими пользуются лишь в крайних случаях, когда без заемных средств не обойтись.

Ранее россияне назвали приемлемый процент по ипотеке. Так, более половины опрошенных признались, что готовы взять кредит на жилье со ставкой 15-18 процентов годовых.

    Обсудить
    Последние новости

    На похоронах Паши Техника собралась толпа и скандирует имя рэпера. Туда стянули бойцов ОМОН, начались задержания

    Эстонские военные задержали направлявшийся в Россию танкер

    Стало известно о влиянии выбросов мазута на курортный сезон в Крыму

    На Украине бросили в мусорный бак директора больницы из-за увольнения неврологов

    Пожилых россиян призвали включить в рацион один доступный продукт

    Центробанк опроверг введение ограничений на снятие наличных в банкомате

    Мировой торговле спрогнозировали кардинальные изменения

    Российский военкор заявил о невозможности для генерала Попова «искупить вину кровью»

    Азаров раскритиковал новый учебник по истории Украины

    На Западе раскрыли участие ЕС в планировании отправки войск на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше