Россияне назвали приемлемый процент по ипотеке

«Кредитный помощник»: Более половины россиян готовы взять ипотеку под 15-18 %

В 2025 году около 60 процентов россиян задумываются об оформлении потребительских кредитов и лишь 12 процентов рассматривают ипотеку — из них более половины (54 процента) готовы лишь к ставкам в 15-18 процентов. Приемлемый процент по жилищным кредитам назвали участники исследования сервиса «Кредитный помощник» (входит в группу финансовых сервисов Cosmovisa), пишет «Газета.ru».

Аналитики отметили, что ипотеку со ставкой 20 процентов готовы рассмотреть 19 процентов россиян. А ждать снижение ставок до 10-13 процентов собрались всего 8 процентов опрошенных.

При этом подавляющее большинство россиян (81 процент) следит за ключевой ставкой Центробанка. Она и невыгодные предложения банков стали основной причиной отказа от кредитования — такой вариант выбрали 34 процента. Второй по популярности причиной отказа от кредитов оказался низкий уровень дохода (23 процента). Еще 16 процентов россиян пожаловались на отказы банков. Высокие цены на жилье, финансовая нестабильность и долгий срок выплаты останавливают 12, 7 и 5 процентов респондентов соответственно.

Ранее стало известно, что спрос на ипотеку в первом квартале 2025 года упал почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом в 2024-м. Аналитики связывают столь сильное снижение выдач с завершением массовых льготных программ ипотеки и слишком высокими ставками по рыночным. Выдачи таких кредитов сократились на 63 процента по количеству и на 72 процента — по объему.