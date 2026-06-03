Стали известны новые детали смертельного удара ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР

Матюшин: Дрон ВСУ не нашел военных, поэтому ударил по рейсовому автобусу в ДНР

Удар украинского беспилотника по пассажирскому автобусу в ДНР поднял вопрос о безопасности гражданских на трассах. Об этом высказался военный эксперт, офицер ДНР в запасе Александр Матюшин в беседе с «Царьградом».

Вместе с тем эксперт считает, что дрон бил не по конкретной цели, а по крупногабаритному объекту — уже на излете заряда. «Не нашли военных — ударили по мирным», — заявил он. Матюшин уточнил, что украинские дроны средней дальности запрограммированы так, что сначала выслеживают военную технику, скопления людей, средства ПВО. Когда на излете он уже не находит ничего военного — бьет по крупногабаритным целям.

Офицер констатировал, что безопасных дорог в ДНР не осталось. Он привел недавний пример, когда на Донецкой кольцевой автодороге (ЦКАД) водитель такси стал жертвой удара БПЛА. Именно поэтому в ДНР объявлено о создании подразделения «БАРС-ДНР» для защиты дорог от ударов украинских дронов, резюмировал эксперт.

ВСУ атаковали рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Симферополь, в ночь на 3 июня. В салоне находились 46 мирных граждан, 7 из них стали жертвами удара украинского беспилотника, еще 11 получили ранения. Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник указал, что таким образом украинская сторона хотела запугать мирных жителей и парализовать транспортную коммуникацию в Донбассе.