Ведущий «России 1» высказался о сожалениях из-за закрытия одного популярного шоу

Ведущий Владимир Маркони заявил, что не жалеет о закрытии шоу «Реутов ТВ»

Ведущий программы «Поймай меня, если сможешь» на канале «Россия 1» Владимир Маркони заявил, что не жалеет о закрытии популярного комедийного шоу «Реутов ТВ». Об этом он высказался в интервью «Леди Mail.ru».

«Все, что с нами происходило тогда на съемках, это было весело и круто. И мы все получили огромный опыт и удовольствие. Но как-то переживать и размышлять об утратах, жалеть о чем-то — нет, это не мой путь», — ответил Маркони на вопрос о том, жалеет ли он о закрытии программы «Реутов ТВ».

Ведущий добавил, что шоу было классным, смелым и революционным.

Ранее комик, музыкант и актер Сергей Мезенцев признался, что ему не стыдно за участие в программе «Реутов ТВ». Он также назвал свои отношения с Маркони странными.

«Реутов ТВ» — юмористическое шоу, выходившее с 2010 года. В разное время программу транслировали на каналах 2х2 и «MTV Россия». Проект, ведущими которого были Мезенцев и Маркони, представлял собой пародию на региональное телевидение. Он закрылся в 2012 году.