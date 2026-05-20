Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:28, 20 мая 2026Интернет и СМИ

Ведущий «России 1» высказался о сожалениях из-за закрытия одного популярного шоу

Ведущий Владимир Маркони заявил, что не жалеет о закрытии шоу «Реутов ТВ»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Ведущий программы «Поймай меня, если сможешь» на канале «Россия 1» Владимир Маркони заявил, что не жалеет о закрытии популярного комедийного шоу «Реутов ТВ». Об этом он высказался в интервью «Леди Mail.ru».

«Все, что с нами происходило тогда на съемках, это было весело и круто. И мы все получили огромный опыт и удовольствие. Но как-то переживать и размышлять об утратах, жалеть о чем-то — нет, это не мой путь», — ответил Маркони на вопрос о том, жалеет ли он о закрытии программы «Реутов ТВ».

Ведущий добавил, что шоу было классным, смелым и революционным.

Ранее комик, музыкант и актер Сергей Мезенцев признался, что ему не стыдно за участие в программе «Реутов ТВ». Он также назвал свои отношения с Маркони странными.

«Реутов ТВ» — юмористическое шоу, выходившее с 2010 года. В разное время программу транслировали на каналах 2х2 и «MTV Россия». Проект, ведущими которого были Мезенцев и Маркони, представлял собой пародию на региональное телевидение. Он закрылся в 2012 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о подготовке ответа на случай наступления из Белоруссии

    Названы вызывающие отеки ошибки в питании

    Зеленский высказался за привлечение Европы к диалогу с США и Россией

    Ведущий «России 1» высказался о сожалениях из-за закрытия одного популярного шоу

    Раскрыты способы не сойти с ума во время отпуска с детьми

    Стало известно о накапливании украинских войск около российской границы

    Вратарю «Рубина» подарили годовой запас пива

    Российский пенсионер забил жену молотком и рассказал об этом дочери

    Назван срок начала купального сезона в Москве

    В России рассказали о модернизации систем РЭБ «24 на 7»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok