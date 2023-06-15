Российский комик высказался об участии в популярном шоу словами «мне не стыдно»

Комик Сергей Мезенцев заявил, что ему не стыдно за участие в программе «Реутов ТВ»

Популярный российский комик, музыкант и актер Сергей Мезенцев в новом выпуске подкаста «Сережа и микрофон» высказался об участии в комедийной программе «Реутов ТВ». Он также коснулся темы отношений с другим участником популярного проекта Владимиром Маркони. Запись эфира доступна на YouTube.

«Если я натыкаюсь [на выпуски шоу "Реутов ТВ"], я с любовью вспоминаю [съемки]. Мне не стыдно, я люблю вообще "Реутов ТВ"», — заявил Мезенцев.

Комик также назвал свои отношения с Маркони странными и добавил, что не понимает, почему они перестали поддерживать общение. По словам Мезенцева, его периодически спрашивают, в ссоре ли он с бывшим коллегой по передаче. «Я даже не могу сказать, что между нами. Мы ни разу не поговорили по-нормальному», — добавил он.

Ранее Мезенцев рассказал, что пытался позвать к себе на интервью актрису и телеведущую Ларису Гузееву, но она отказалась. Комик назвал артистку своим кумиром и добавил, что по-прежнему хочет побеседовать с ней.

«Реутов ТВ» — юмористический проект, выходивший с 2010 года. В разное время программу транслировали на каналах 2х2 и «MTV Россия». Передача представляла собой пародию на региональное телевидение. Ведущими шоу были Мезенцев и Маркони. Проект закрылся в 2012 году после ухода Мезенцева.