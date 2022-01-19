Популярный комик пожаловался на невозможность позвать Гузееву на интервью

Популярный комик, музыкант и актер Сергей Мезенцев вспомнил, как пытался позвать актрису и телеведущую Ларису Гузееву на интервью. Подробностями он поделился в новом выпуске своего подкаста «Сережа и микрофон», запись которого доступна YouTube.

Артист назвал Гузееву своим кумиром и отметил, что она входит в список известных людей, с которыми он хочет побеседовать в подкасте. «Я звал ее (Гузееву — прим. «Ленты.ру») здесь в подкасте. Она написала мне в личку, и из этого появилась какая-то движуха», — рассказал он.

По словам Мезенцева, его команда даже связалась с сыном телеведущей Георгием и попросила его подтолкнуть мать к участию в интервью. «Мы сказали ему (сыну Гузеевой — прим. «Ленты.ру»): "Бро, может, ты как-то маме намекнешь, что мы нормальные ребята?". Он сказал: "Я постараюсь". И ничего, невозможно», — пожаловался комик.

Мезенцев добавил, что по-прежнему ждет актрису на интервью.

В августе 2021 года комик опубликовал в своем Instagram-аккаунте скриншот сообщения Гузеевой из личной переписки. В нем артистка поблагодарила Мезенцева за приглашение на интервью, но ответила на него отказом. «Я никуда не хожу. Выдохлась», — написала она. В ответ комик пожелал телеведущей скорее набраться сил и добавил, что не теряет надежды на встречу с ней.