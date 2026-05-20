21:09, 20 мая 2026

Шойгу рассказал о поставке в Армению товаров по ценам ниже рыночных

Шойгу: Россия поставляет в Армению товары по ценам в три раза ниже рыночных
Марина Совина
Сергей Шойгу. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Россия поставляет в Армению природный газ, муку, зерно, удобрения, бензин по ценам в три раза ниже рыночных, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Россия занимает первое место среди импортеров и экспортеров Еревана.

«Доля России в общем товарообороте Армении составляет 36 процентов. Наша страна занимает первое место по экспорту и также по импорту», — подчеркнул он.

Кроме того, Шойгу рассказал, что Армения предприняла ряд недружественных по отношению к России шагов.

