Шойгу рассказал о поставке в Армению товаров по ценам ниже рыночных

Россия поставляет в Армению природный газ, муку, зерно, удобрения, бензин по ценам в три раза ниже рыночных, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, Россия занимает первое место среди импортеров и экспортеров Еревана.
«Доля России в общем товарообороте Армении составляет 36 процентов. Наша страна занимает первое место по экспорту и также по импорту», — подчеркнул он.
Кроме того, Шойгу рассказал, что Армения предприняла ряд недружественных по отношению к России шагов.