18:26, 20 мая 2026

Шойгу высказался о союзнических отношениях с Арменией

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Руководство Армении предприняло ряд недружественных по отношению к России шагов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости

«Ни для кого не секрет, что руководство этой страны в последнее время предприняло ряд шагов, которые не отвечают духу союзнических отношений с Российской Федерацией», — сказал он.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что Армения на законодательном уровне утвердила курс на вступление в Европейский Союз. Кроме того, по его словам, республика регулярно присоединяется к позиции объединения на международных площадках.

В числе недружественных шагов страны Шойгу назвал присоединение Еревана к статуту Международного уголовного суда и выдачу российских граждан третьим странам.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не намерен предпринимать резких шагов в отношениях с Москвой. Политик отметил, что у него дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным и назвал Россию сверхдержавой, к которой надо относиться с уважением.

