Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:04, 20 мая 2026Экономика

Лифт со школьницей внутри сорвался в российском городе

В Красноярске лифт многоэтажки сорвался со школьницей внутри
Анна Аверьянова (Редактор)

Фото: Shopping King Louie / Shutterstock / Fotodom

В Красноярске лифт многоэтажки сорвался с места, резко взлетел вверх и остановился. Внутри кабины в этот момент находилась школьница, сообщает NGS24.ru.

Инцидент произошел утром 16 мая по адресу улица Шевченко, 48. В третьем подъезде относительно нового дома, который сдали в 2017 году, школьница вызвала лифт. Вместо того, чтобы спуститься на первый этаж, кабина стремительно поднялась вверх и остановилась на уровне выше последнего этажа.

Механик аварийной службы прибыл на место и эвакуировал пострадавшую спустя полчаса после остановки. В обслуживающей лифт компании «Лифттехника» заявили, что кабина остановилась из-за перебоев в электросетях микрорайона.

«Лифт электронный, он должен всегда позиционировать себя на первом и последнем этаже. Видимо, произошла кратковременная потеря напряжения, и он потерял свое местоположение», — пояснил главный инженер Валерий Шолеров. В операторе отметили, что проверяют лифты каждый месяц — последняя такая проверка состоялась 19 мая — никаких нарушений специалисты не заметили.

Подробности о том, что пережила пострадавшая в момент аварии, не уточняются. Сейчас жизни школьницы ничего не угрожает.

Ранее в новом жилом комплексе Астрахани упал лифт с человеком внутри.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о подготовке ответа на случай наступления из Белоруссии

    В офисе Зеленского рассказали о его планах посетить дружественную России страну

    Трамп позавидовал количеству российских ледоколов

    Песков заявил о противостоянии угрозам Киева

    На Украине высказались о возможности проведения выборов в 2027 году

    Назван способ обезопасить столицу российского региона от ударов ВСУ

    В России впервые спасли пациентку с отказавшим сердцем

    Короля Карла III случайно похоронили в эфире британской радиостанции

    Экс-солистку Serebro сняли с молодым артистом

    В Сербии высказались о визите Вучича в Китай после Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok