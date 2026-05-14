22:16, 14 мая 2026

В российском городе в новом ЖК упал лифт с человеком

В Астрахани в сданном в конце 2025 года ЖК упал лифт с человеком
Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В новом жилом комплексе в Астрахани рухнул лифт с человеком. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в сообществе «Типичная Астрахань» в соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о ЖК «Пипл» — корпус ввели в эксплуатацию в декабре 2025 года. Накануне из-за сбоя в работе лифт упал вместе с человеком, который в тот момент находился внутри. В результате подъемник пролетел несколько этажей. Информация о состоянии здоровья пассажира после случившегося не уточняется.

По данным источника, собственники с момента сдачи дома много раз жаловались на резкие остановки лифтов, сбои в работе, посторонние шумы и некорректное движение кабин и просили об их замене.

Ранее сообщалось, что одном из жилых домов Краснодара рухнул лифт с людьми.

