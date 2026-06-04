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11:11, 4 июня 2026Наука и техника

Перехват российской «Калиткой» украинского Ан-196 попал на видео

Перехват российской турелью «Калитка» украинского дрона Ан-196 попал на видео
Иван Потапов
Иван Потапов

Успешный перехват российской турелью «Калитка» украинского дрона, вероятно, Ан-196 или «Чаклун-В», попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Осведомитель».

Издание со ссылкой на военкора Андрея Филатова пишет, что на поражение воздушной цели расход боеприпасов составил 37 патронов.

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В апреле ТАСС рассказал, что оператор дрона 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» Вооруженных сил России перехватил множество беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины «хвостом дракона».

В декабре редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с порталом News.ru заметил, что FPV-дроны, которые используют для перехвата беспилотников противника, усилят пушечные зенитные ракетные комплексы ближнего радиуса.

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