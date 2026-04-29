Российский боец сбил дроны ВСУ «хвостом дракона»

Боец ВС России сбил дроны ВСУ подвешенным на БПЛА «хвостом дракона»

Оператор дрона 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» Вооруженных сил (ВС) России перехватил множество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ «хвостом дракона». Об этом боец сообщил в беседе с ТАСС.

Военнослужащий с позывным Суета отметил, что за полтора года он сбил около ста FPV-дронов и тяжелых гексакоптеров противника. Для перехвата боец применял различные средства, включая автоматный огонь и коптеры Mavic.

«Мы вешаем на дрон так называемый хвост дракона — это веревка с привязанными к ней железными прутьями. Вылетаешь и сбиваешь вражескую "птичку". Способ эффективный», — сказал он.

Ранее в апреле стало известно, что операторы наземных робототехнических комплексов «Курьер» стали использовать роботов для охоты за БПЛА. Дроны сбивают из установленных на «Курьерах» пулеметов.