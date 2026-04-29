Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:23, 29 апреля 2026Наука и техника

Российский боец сбил дроны ВСУ «хвостом дракона»

Боец ВС России сбил дроны ВСУ подвешенным на БПЛА «хвостом дракона»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Даниил Михайлов /  ТАСС

Оператор дрона 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» Вооруженных сил (ВС) России перехватил множество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ «хвостом дракона». Об этом боец сообщил в беседе с ТАСС.

Военнослужащий с позывным Суета отметил, что за полтора года он сбил около ста FPV-дронов и тяжелых гексакоптеров противника. Для перехвата боец применял различные средства, включая автоматный огонь и коптеры Mavic.
«Мы вешаем на дрон так называемый хвост дракона — это веревка с привязанными к ней железными прутьями. Вылетаешь и сбиваешь вражескую "птичку". Способ эффективный», — сказал он.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Ранее в апреле стало известно, что операторы наземных робототехнических комплексов «Курьер» стали использовать роботов для охоты за БПЛА. Дроны сбивают из установленных на «Курьерах» пулеметов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина выставила Израилю требование из-за России

    Mercedes Киркорова выставили на продажу за миллиард рублей

    В Москве появится новый трамвайный маршрут

    Пользу модного протеинового хлеба оценили

    В США признали способность «Хвасонов» КНДР продавить американскую оборону

    Белоусов обратился к российским военным

    Россиянин выиграл почти полмиллиона рублей на хоккейных матчах

    Британия ответила на высылку сотрудника посольства в России

    В России родители пришли за ребенком в детсад и обнаружили воспитательницу спящей

    Раскрыты последствия похолодания для клещей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok