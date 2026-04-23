13:59, 23 апреля 2026

Российские роботы «Курьер» стали охотниками за БПЛА

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Операторы наземных робототехнических комплексов (НРТК) «Курьер» стали использовать их для охоты за беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) противника на краматорско-дружковском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

Специалисты беспилотных систем бригады имени Александра Невского Добровольческого корпуса Южной группировки войск применяют установленное на «Курьерах» оружие для перехвата дронов.

Инженер технико-эксплуатационной части с позывным Сота рассказал, что система работает с подразделением фиксации активности БПЛА. Информацию о цели в режиме реального времени передают на станцию управления НРТК. При появлении дрона в зоне поражения комплекс автоматически или по команде оператора открывает огонь из пулеметного модуля.

В сообщении подчеркнули, что подобные решения позволяют снижать активность дронов противника.

Ранее в апреле появился ролик, демонстрирующий буксировку гаубицы Д-30 при помощи «Курьера». Гусеничный робот оперативно переместил орудие весом более трех тонн.

