Глава АТОР Ломидзе: Работающие россияне полюбили отдых в глуши без интернета и связи

Работающие россияне от 25 до 45 лет полюбили отдых в глуши без интернета и связи. Об этом заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью РИА Новости на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2026).

«Покоя хочется, тишины хочется, но с нормально работающим Wi-Fi. Целевая аудитория с такими запросами — это туристы в возрасте от 25 до 45 лет, люди работающие, обеспеченные», — рассказала она, добавив, что спрос на такой вид отдыха не может быть массовым.

По ее словам, раньше такие путешественники отправлялись, например, на Мальдивы и отключали телефоны. Теперь же туристам важно, чтобы связь была постоянной.

Ранее были раскрыты идеальные места отдыха россиян. Так, 54 процента соотечественников назвали пляж идеальным местом отдыха, 24 процента предпочли морю горы, а еще восемь признались, что хотят отдохнуть в глуши без связи.