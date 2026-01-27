Раскрыты идеальные места отдыха россиян

Жители России назвали осень идеальным сезоном для отдыха

Жители России назвали пляж лучшим местом для отдыха. Предпочтения россиян для идеальных путешествий раскрыли эксперты сервиса OneTwoTrip, результаты их исследования появилось в распоряжении «Ленты.ру».

54 процента опрошенных хотели бы отправиться лежать на побережье под пальмой, 23 процента предпочли отдых в горах. Шумные мегаполисы выбрали 15 процентов россиян, а 8 процентов назвали желаемым отпуск в глуши и без связи.

При этом идеальным сезоном для поездок у россиян стала осень — так считают 30 процентов респондентов. Весну предпочитают 28 процентов, отправляться в поездки летом — 24 процента, а зимой — 18 процентов. Идеальным жильем для туристов оказалась вилла с бассейном — 49 процентов. Необходимой для досуга россияне считают компанию любимого человека — 45 процентов. 23 процента ездят в отпуск с семьей, а 20 процентов — с друзьями. Одиночные поездки любят 11 процентов.

Ранее курорты Турции и Кубы назвали любимыми направлениями с all Inclusive у россиян. На них приходится до 94 процентов всех резервирований.