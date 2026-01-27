Реклама

Раскрыты идеальные места отдыха россиян

Жители России назвали осень идеальным сезоном для отдыха
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Жители России назвали пляж лучшим местом для отдыха. Предпочтения россиян для идеальных путешествий раскрыли эксперты сервиса OneTwoTrip, результаты их исследования появилось в распоряжении «Ленты.ру».

54 процента опрошенных хотели бы отправиться лежать на побережье под пальмой, 23 процента предпочли отдых в горах. Шумные мегаполисы выбрали 15 процентов россиян, а 8 процентов назвали желаемым отпуск в глуши и без связи.

При этом идеальным сезоном для поездок у россиян стала осень — так считают 30 процентов респондентов. Весну предпочитают 28 процентов, отправляться в поездки летом — 24 процента, а зимой — 18 процентов. Идеальным жильем для туристов оказалась вилла с бассейном — 49 процентов. Необходимой для досуга россияне считают компанию любимого человека — 45 процентов. 23 процента ездят в отпуск с семьей, а 20 процентов — с друзьями. Одиночные поездки любят 11 процентов.

Ранее курорты Турции и Кубы назвали любимыми направлениями с all Inclusive у россиян. На них приходится до 94 процентов всех резервирований.

