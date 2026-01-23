Названы любимые направления россиян для роскошного отдыха

Курорты Турции и Кубы назвали любимыми направлениями с all Inclusive у россиян

Курорты Турции и Кубы назвали самыми любимыми направлениями для роскошного отдыха у россиян. Анализ бронирований гостиниц составили эксперты сервиса OneTwoTrip, результаты их исследования появилось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, отели с опцией all Inclusive наиболее востребованы среди российских туристов в городах Белек, Анталья и Варадеро на Кубе. На них приходится до 94 процентов резервирований. В России престижный гостиничный отдых пользуется спросом на берегу Черного моря — в Лоо (19 процентов), Витязево (14 процентов) и Анапе (11 процентов).

При этом без предоставления питания россияне заселяются в гостиницы Лас-Вегаса, США, — 86 процентов, и в два испанских города: Валенсия и Севилья, — 82 и 79 процентов соответственно. В России проживание, не предлагающее завтраки, обеды и ужины, пользуется спросом в Норильске, в Дивееве и Зеленограде. Услугу бронирования, включающую только завтраки, путешественники приобретают в Бухаре, Самарканде и Ташкенте, Узбекистан.

