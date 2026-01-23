Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:00, 23 января 2026Путешествия

Названы любимые направления россиян для роскошного отдыха

Курорты Турции и Кубы назвали любимыми направлениями с all Inclusive у россиян
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Gergo Nagy / Shutterstock / Fotodom

Курорты Турции и Кубы назвали самыми любимыми направлениями для роскошного отдыха у россиян. Анализ бронирований гостиниц составили эксперты сервиса OneTwoTrip, результаты их исследования появилось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, отели с опцией all Inclusive наиболее востребованы среди российских туристов в городах Белек, Анталья и Варадеро на Кубе. На них приходится до 94 процентов резервирований. В России престижный гостиничный отдых пользуется спросом на берегу Черного моря — в Лоо (19 процентов), Витязево (14 процентов) и Анапе (11 процентов).

При этом без предоставления питания россияне заселяются в гостиницы Лас-Вегаса, США, — 86 процентов, и в два испанских города: Валенсия и Севилья, — 82 и 79 процентов соответственно. В России проживание, не предлагающее завтраки, обеды и ужины, пользуется спросом в Норильске, в Дивееве и Зеленограде. Услугу бронирования, включающую только завтраки, путешественники приобретают в Бухаре, Самарканде и Ташкенте, Узбекистан.

Ранее эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали самые популярные у россиян курортные страны в феврале. Выяснилось, что лидерами списка предпочтений оказались три зарубежные страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Касающийся СВО и российских военных вывод сделали из встречи Путина с Уиткоффом

    Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в организации и при чем тут украинский конфликт

    «Трясут попой и сходят с ума». Как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев, а их танец стал вирусным

    В граничащей с Россией стране рассказали о пяти попытках революции

    Названа новая проблема для торговли российской нефтью

    Найдена свидетельница пропажи российского подростка

    Россиянин поставил на два матча Лиги чемпионов и выиграл почти 3 миллиона рублей

    Военный эксперт высказался о продвижении российских войск в приграничье

    Маск запустит продажи роботов Tesla

    Названа причина роста цен на новые машины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok