Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:45, 20 января 2026Путешествия

Названы самые популярные у россиян курортные страны в феврале

Таиланд, Вьетнам и ОАЭ названы самыми популярными у россиян в феврале странами
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Jorge Silva / Reuters

Таиланд, Вьетнам и ОАЭ названы самыми популярными у россиян в феврале курортными странами. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на аналитиков сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

По данным специалистов, 17,9 процента туристов забронировали отели в Таиланде, 5,2 процента — во Вьетнаме, а 4,3 процента — в ОАЭ. В десятке лидеров также оказались Индонезия (1,6 процента), Индия (1,5 процента), Филиппины (1,4 процента), Шри-Ланка (0,8 процента), Мальдивы (0,7 процента), а также Катар (1 процент) и Австралия (0,9 процента).

Стоимость ночи в гостиницах Таиланда обходится россиянам в среднем в 13,7 тысячи рублей, во Вьетнаме — 8 тысяч рублей, а в ОАЭ — 28,4 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что на Новый год россияне устремились в четыре региона страны. В топ предпочтений попали Краснодарский край, Ростовская и Свердловская области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США пригрозили покупателям российской нефти огромными пошлинами

    Нобелевские лауреаты дали полезные для кошелька советы

    В России опустели салоны красоты

    Россиян стали обманывать через боты для обмена валют

    Минфин США сообщил об утрате Китаем доступа к венесуэльской нефти

    Россиянам рассказали о правильной подготовке к декретному отпуску

    Устроившую российским звездам тур в Куршевель сеть обвинили в снижении зарплат сотрудникам

    Судья потерял работу из-за сходства с Элвисом Пресли

    Предсказана вероятность новых мощных снегопадов на Камчатке

    Российская восьмиклассница повесила фото на школьном стенде и получила срок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok