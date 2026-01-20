Названы самые популярные у россиян курортные страны в феврале

Таиланд, Вьетнам и ОАЭ названы самыми популярными у россиян в феврале странами

Таиланд, Вьетнам и ОАЭ названы самыми популярными у россиян в феврале курортными странами. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на аналитиков сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

По данным специалистов, 17,9 процента туристов забронировали отели в Таиланде, 5,2 процента — во Вьетнаме, а 4,3 процента — в ОАЭ. В десятке лидеров также оказались Индонезия (1,6 процента), Индия (1,5 процента), Филиппины (1,4 процента), Шри-Ланка (0,8 процента), Мальдивы (0,7 процента), а также Катар (1 процент) и Австралия (0,9 процента).

Стоимость ночи в гостиницах Таиланда обходится россиянам в среднем в 13,7 тысячи рублей, во Вьетнаме — 8 тысяч рублей, а в ОАЭ — 28,4 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что на Новый год россияне устремились в четыре региона страны. В топ предпочтений попали Краснодарский край, Ростовская и Свердловская области.