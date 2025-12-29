Россияне устремились на Новый год в четыре региона страны

Российские туристы устремились на Новый год в четыре региона страны — Краснодарский край, Ростовскую и Свердловскую области и Ставропольский край. Об этом говорится в исследовании сервиса «Туту» и «МегаФона», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что эти направления попали в топ после двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга. 9 процентов опрошенных выбрали Краснодарский край, а по 2 процента — Ростовскую и Свердловскую области, а также Ставропольский край. С такими же показателями замкнула список лидеров Республика Татарстан.

«Каждый третий (34 процента) билет в новогоднее путешествие купил зумер. Спрос среди представителей молодого поколения на эти поездки вырос на 10 процентов год к году. Четверть (24 процента) билетов приобрели иксы, 21 процент — миллениалы, 12 процентов — бумеры», — указано в исследовании.

Ранее россиянам назвали самые выгодные направления для путешествий в январе. Так, в Стамбул на Новый год российские туристы смогут улететь всего за 25 тысяч рублей в обе стороны.