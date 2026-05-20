20:20, 20 мая 2026

Назван срок начала купального сезона в Москве

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Открыть купальный сезон в Москве можно будет в конце мая. Соответствующий срок назвал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам синоптика, к концу месяца вода в Москве-реке может прогреться до плюс 18 градусов. На данный момент, несмотря на теплую погоду, этот показатель составляет лишь 14 градусов тепла, а в прудах — до 16 градусов. Между тем оптимальной для купания, уточнил Голубев, является температура от 22 градусов и выше.

«Через неделю вода, скорее всего, достигнет значений в плюс 16-17 градусов тепла, что является оптимальным значением для купания в Москве, однако при такой температуре речь идет скорее об освежающем окунании, а не о полноценном плавании. Более комфортных значений температуры воды стоит подождать до конца мая, а лучше начало июня, когда вода точно прогреется до плюс 20 градусов и выше», — поделился информацией специалист. Тем, кто хочется освежиться в жару, он порекомендовал воспользоваться бассейном или прохладным душем.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что вслед за июльским зноем, который обрушился на Москву на этой неделе, наступит осенняя погода.

