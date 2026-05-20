15:30, 20 мая 2026

В Москве вслед за июльским зноем наступит осенняя погода

Виктория Клабукова

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Вслед за июльским зноем, обрушившимся на Москву на этой неделе, наступит осенняя прохлада. Таким прогнозом с РИА Новости поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Полярное вторжение на смену экстремальной жаре придет в Центральную Россию в начале следующей недели. В понедельник, 25 мая, ожидаются кратковременные дожди, ночью температура опустится до 8-11 градусов тепла, а в течение дня воздух прогреется максимум до плюс 12-15 градусов. Такие показатели больше соответствуют климату сентября, отметил синоптик. В ночь на вторник столбики термометров упадут до плюс 5, а после полудня поднимутся не выше плюс 13-16 градусов. Такая температура ниже многолетней нормы на несколько градусов, предупредил Тишковец.

При этом в ближайшие дни столица может поставить несколько тепловых рекордов. В среду ожидается плюс 29-30 градусов, в четверг — плюс 28-30 градусов, что на 8-9 градусов выше климатической нормы. Характер погоды начнет меняться в пятницу, 22 мая: посвежеет до плюс 18-20 градусов, возможны кратковременные дожди и грозы.

