Россиянин в центре столицы угрожал ножом сотрудникам полиции

В Москве арестовали мужчину, угрожавшего ножом полицейским. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

По данным следствия, днем 18 мая в Рязанском переулке Хайруллин Артур на законное требование сотрудников полиции о прекращении нарушения общественного порядка достал нож. После этого, угрожая им, нанес телесные повреждения одному из полицейских.

Мещанский районный суд избрал обвиняемому в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

