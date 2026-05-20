16:25, 20 мая 2026Силовые структуры

Россиянин в центре столицы угрожал ножом сотрудникам полиции

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Москве арестовали мужчину, угрожавшего ножом полицейским. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

По данным следствия, днем 18 мая в Рязанском переулке Хайруллин Артур на законное требование сотрудников полиции о прекращении нарушения общественного порядка достал нож. После этого, угрожая им, нанес телесные повреждения одному из полицейских.

Мещанский районный суд избрал обвиняемому в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что раскрыто решение для открывшего огонь по российским полицейским мужчины.

