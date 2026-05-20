Жара ударила по России двумя десятками тепловых рекордов

Синоптик Леус: 19 мая в разных регионах России поставило больше 20 рекордов жары

Аномальная жара ударила по российским регионам. О поставленных метеорекордах в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Во вторник, 19 мая, на территории европейской части России зафиксировали более двух десятков тепловых рекордов. В Подмосковье отличились Можайск и Коломна — там воздух прогрелся до плюс 30,2 градуса (рекорд 2014 года) и 31,2 градуса (рекорд 1979 года). В самой Москве также был обновлен рекорд 47-летней давности — в столице температура поднялась до плюс 30,3 градуса.

Также в список рекордсменов вошли Вологда, Владимир, Киров, Пермь и Казань. Самый старый рекорд побил Ижевск — минувший вторник оказался теплее, чем в рекордном 1948-м. В Пскове столбики термометров достигли отметки плюс 32 градуса, но самой жаркой точкой на территории Европейской России стал город Шарья Костромской области, где температура поднялась до 32,4. В Санкт-Петербурге вчерашний день с температурой плюс 30,7 градуса стал самым теплым с начала года. Такой показатель выше климатической нормы на 11 градусов, отметил синоптик.

Июльский зной, обрушившийся на Центральную Россию, скоро закончится. На смену ему уже на следующей неделе придет полярное вторжение: температура упадет до плюс 13-16 градусов, опустившись ниже климатической нормы.