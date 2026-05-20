Моуринью подписал контракт с «Реалом» на три года

Португальский тренер Жозе Моуринью подписал контракт с «Реалом» на три года

Португальский тренер Жозе Моуринью подписал контракт с «Реалом» на три года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

Отмечается, что контракт сроком до июня 2029 года уже заключен и вступил в силу. 63-летний специалист прибудет в Мадрид на следующей неделе.

Моуринью уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. За это время он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Ранее стало известно, что Моуринью захотел позвать в «Реал» форварда «Барселоны» Маркуса Рэшфорда. Игрок и тренер несколько лет работали вместе в «Манчестер Юнайтед».

