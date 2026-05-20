Зеленский обсудил отношения с президентом дружественной для России страны

18:53, 20 мая 2026Бывший СССР

Зеленский обсудил с Вучичем отношения между Украиной и Сербией
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим сербским коллегой Александром Вучичем двусторонние отношения между странами. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Обсудили с Президентом Сербии Александром Вучичем вопросы двусторонних отношений между нашими странами. Мы оба считаем, что они должны быть сильными, и видим потенциал для развития», — написал он.

Глава государства отметил, что Киев рассчитывает на достижение взаимовыгодных договоренностей с Белградом, в том числе по возобновлению переговоров о зоне свободной торговли.

Ранее стало известно о возможных планах Зеленского посетить Сербию на этой неделе. Отмечалось, что это может быть первый визит президента Украины в республику.

