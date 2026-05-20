Певец SHAMAN объяснил крестное знамение напротив своего портрета верой

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, объяснил, почему перекрестился напротив собственного портрета. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Ранее в социальных сетях появились кадры, на которых видно, как Дронов перед концертом проходит мимо своих портретов. Напротив одного из них артист остановился и перекрестился.

«Крестное знамение — моя вера. За свою веру и жизнь я буду отвечать только перед Богом. А не перед теми, кто ищет, кого распять», — заявил он.

Ранее SHAMAN заявил о желании записать трек с культовой артисткой. Музыкант предположил, что совместный трек может получиться полностью в народном стиле.