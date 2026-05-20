В России назвали возможный срок запуска «Силы Сибири — 2»

Депутат Завальный: Проложить «Силу Сибири — 2» в Китай можно за два месяца

Проектная мощность магистрали «Сила Сибири — 2» составит 50 миллиардов кубометров в год, заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Он рассказал об этом в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Завального, ресурсной базой для нового маршрута станет Надымский район Ямала — тот самый регион, откуда газ ранее шел на экспорт в Европу. Таким образом, проект фактически замещает европейское направление поставками в Китай, где доля газа в энергобалансе пока невелика и составляет около 8 процентов.

«Китай очень нуждается в газе, собственная добыча не покрывает рост потребностей. Поэтому это взаимовыгодное сотрудничество. Самый ключевой вопрос — цена. Она должна окупать строительство газопровода. Надеюсь, в этот раз будут подписаны обязывающие документы и стройка начнется», — заявил Завальный.

Он уточнил, что в случае принятия решения построить магистраль можно в течение двух-трех лет. Все необходимое для строительства — трубы, компрессорное оборудование и другие компоненты — производится в России.

Это, отметил парламентарий, также станет крупным заказом для отечественной промышленности. Конкретные параметры ценообразования — коммерческая тайна, однако депутат обратил внимание, что цена должна иметь международную привязку — к нефти или нефтепродуктам, чтобы быть универсальной и удобной для обеих сторон.

Ранее член приехавшей в Пекин российской делегации, вице-премьер Александр Новак заявил, что согласование контракта о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» из России в Китай находится на финальной стадии, в настоящее время продолжается техническая доработка документов. Чиновник объяснил, что договоренности на уровне лидеров стран были достигнуты ранее, теперь необходимо довести до окончательного вида документы. Какие именно детали осталось обсудить, Новак не уточнил.

