Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:47, 20 мая 2026Культура

Сербская актриса рассказала о съемках с российской звездой «Аноры»

Сербская актриса Тина Стойилкович раскрыла детали съемок с Марком Эйдельштейном
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Сербская актриса Тина Стойилкович поделилась своими эмоциями от съемок в фильме «Пропасть» со звездой «Аноры» Марком Эйдельштейном. Ее слова передает НСН.

Артистка призналась, что команда постоянно находились на пределе возможностей. Стойилкович отметила, что съемки «дались непросто», но экстремальность помогла в раскрытии эмоций.

«10 часов висели в парашютной системе, все затекало, очень сложно. Мы были на пределе существования, но это помогло дать настоящие эмоции. У меня шрамы по всему телу, но ничего. Были очень хорошие партнеры, чувствовали, что мы — семья», — рассказала актриса.

Ранее сербская актриса Тина Стойилкович заявила, что переехала в Москву из Белграда вопреки отговорам родных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Описаны масштабы разрушений после ракетного удара по столице российского региона

    В России назвали возможный срок запуска «Силы Сибири — 2»

    Россиянин поехал за отверткой и по пути выиграл 2,5 миллиона рублей

    Ведущий «России 1» в шутку захотел сыграть на арфе голым в эфире

    Российский пенсионер получил срок за перевод денег в иностранную организацию

    Российский детсад не допустил шестилетнюю девочку на выпускной ради безопасности детей

    Один тип продуктов призвали не сочетать с антибиотиками

    Дерипаска не смог подсчитать количество «увозимых из Китая» миллиардов

    Шойгу высказался о союзнических отношениях с Арменией

    Трижды спасенный от казни в последний момент мужчина вышел на свободу через 29 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok