Сербская актриса рассказала о съемках с российской звездой «Аноры»

Сербская актриса Тина Стойилкович раскрыла детали съемок с Марком Эйдельштейном

Сербская актриса Тина Стойилкович поделилась своими эмоциями от съемок в фильме «Пропасть» со звездой «Аноры» Марком Эйдельштейном. Ее слова передает НСН.

Артистка призналась, что команда постоянно находились на пределе возможностей. Стойилкович отметила, что съемки «дались непросто», но экстремальность помогла в раскрытии эмоций.

«10 часов висели в парашютной системе, все затекало, очень сложно. Мы были на пределе существования, но это помогло дать настоящие эмоции. У меня шрамы по всему телу, но ничего. Были очень хорошие партнеры, чувствовали, что мы — семья», — рассказала актриса.

Ранее сербская актриса Тина Стойилкович заявила, что переехала в Москву из Белграда вопреки отговорам родных.