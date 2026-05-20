Россиянин поехал за отверткой и по пути выиграл 2,5 миллиона рублей

Россиянин из Ярославля выиграл в лотерею 2,5 миллиона рублей

Россиянин Александр Голованов из Ярославля поехал за отверткой и выиграл по пути 2,5 миллиона рублей в моментальной лотерее. Об этом сообщает Lotonews.

Уточняется, что мужчина часто участвует в лотереях от «Столото», однако выигрышный билет купил случайно. В его частном доме сломалось отопительное оборудование, а для его ремонта Голованову нужны были инструменты.

«Если бы не было дождя, я бы не поехал в магазин за нужной отверткой. Рядом с магазином увидел точку продаж «Столото» и зашел заодно купить билет. Продавец посоветовала моментальную лотерею с дизайном "Русское лото". Обычно просил её выбрать, а в тот раз я сам вытянул билет из пачки», — поделился победитель.

Сев в машину, он проверил билет и обнаружил огромный выигрыш. Деньги он планирует потратить на ремонт семейного дома.

