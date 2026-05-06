Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:48, 6 мая 2026Моя страна

Россиянка увидела вещий сон и выиграла в лотерею 23 миллиона рублей

Россиянка из Свердловской области выиграла в лотерею 23 миллиона рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Россиянка из Свердловской области увидела вещий сон о деньгах и выиграла в лотерею почти 23 миллиона рублей. Об этом рассказали РИА Новости в «Столото».

Уточняется, что Наталья Плеханова проживает в городе Лесной. Победный для нее тираж лотереи был разыгран 22 января. Женщина принимала участие в розыгрышах с начала 2026 года, с каждым разом сумма ее выигрыша возрастала. «Приснилась куча сами понимаете чего. Пришла на следующий день на работу и рассказала сон коллеге, на что она сказала, что это точно к деньгам», — рассказала Наталья.

Россиянка планирует потратить выигрыш на покупку машины старшему сыну, а остаток вложит в недвижимость.

Ранее жительница Республики Марий Эл Лидия М. выиграла в лотерею почти 39 миллионов рублей. Победительница рассказала, что купила два билета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о подготовке Зеленским плана на 9 Мая

    Африканец напал на российских полицейских и исполнил свою мечту

    Названы самые стильные мужчины Met Gala 2026

    В Латвии потушили единственный в Прибалтике Вечный огонь

    Россиянам предложили туры в Северную Корею в преддверии Дня Победы

    Стали известны цели ударов по Харькову

    Появились подробности удара ВСУ по Крыму перед объявленным Зеленским перемирием

    Иран выступил с обещанием по Ормузскому проливу

    Страна ЕС попросила защиты от США

    Дачников предупредили об ошибке при обработке участка от вредителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok