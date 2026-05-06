Россиянка увидела вещий сон и выиграла в лотерею 23 миллиона рублей

Россиянка из Свердловской области выиграла в лотерею 23 миллиона рублей

Россиянка из Свердловской области увидела вещий сон о деньгах и выиграла в лотерею почти 23 миллиона рублей. Об этом рассказали РИА Новости в «Столото».

Уточняется, что Наталья Плеханова проживает в городе Лесной. Победный для нее тираж лотереи был разыгран 22 января. Женщина принимала участие в розыгрышах с начала 2026 года, с каждым разом сумма ее выигрыша возрастала. «Приснилась куча сами понимаете чего. Пришла на следующий день на работу и рассказала сон коллеге, на что она сказала, что это точно к деньгам», — рассказала Наталья.

Россиянка планирует потратить выигрыш на покупку машины старшему сыну, а остаток вложит в недвижимость.

Ранее жительница Республики Марий Эл Лидия М. выиграла в лотерею почти 39 миллионов рублей. Победительница рассказала, что купила два билета.