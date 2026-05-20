Продажа активов «Газпрома» в Сербии застопорилась

Президент Сербии Вучич рассказал о проблемах с продажей NIS венгерской MOL

Переговоры о продаже принадлежащего структурам «Газпрома» контрольного пакета акций «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) венгерской нефтегазовой компании MOL продвигаются тяжело. Об этом журналистам рассказал президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости.

«Всегда оставляем возможность, что будет сделано как надо, но я не большой оптимист», — признал глава республики. Он выразил надежду, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США войдет в положение Белграда и не станет применять санкции против NIS.

Ограничительные меры в отношении компании, введенные еще при бывшем президенте США Джо Байдене, связаны с ее российскими владельцами. За последние полтора года Минфин неоднократно продлевал лицензию на оперативную деятельность предприятия, давая время на переговоры о продаже. Срок очередного разрешения истекает 22 мая.

Власти Сербии много раз пытались договориться с Москвой о выкупе 56,15 процента акций NIS, но безуспешно. В январе стало известно, что «Газпром» согласился продать свой пакет MOL, документы были направлены в Минфин США для одобрения.

После завершения сделки Белград хочет выкупить у MOL пять процентов акций NIS, доведя свою долю до 34,8 процента, чтобы иметь большее влияние на предприятие.

Также неделю назад министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович говорила, что власти не согласны с планами MOL относительно нефтеперерабатывающего завода в Панчево.